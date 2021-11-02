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EDHO yeniden başlayacak mı? EDHO neden yok?

02.11.2021 21:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

8 Eylül 2015'ten beri yayın hayatına devam eden Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın (EDHO) yeni bölümleri heyecanla bekleniyordu. Ancak dizinin başrol oyuncusu Oktay Kaynarca, sosyal medya hesabından veda paylaşımında bulundu. Dizinin 200. yeni bölümü ATV ekranlarında yer almadı. Bununla birlikte EDHO'nun başka kanalda yayınlanıp yayınlanmayacağı merak konusu oldu.

EDHO yeniden başlayacak mı? EDHO neden yok?

EDHO'nun yeni bölüm fragmanının yayınlanması, ATV ekranlarında sık sık fragmanlarının gösterilmesi ancak EDHO hakkında final kararı alınması ile seyirciler, söz konusu dizinin yeniden başlayıp başlamayacağını merak etti. Ekranların başarılı yapımlarından biri olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın başrollerinde Oktay Kaynarca, Yunus Emre Yıldırımer, Ozan Akbaba gibi oyuncular yer alıyor. İşte detaylar...

EDHO YENİDEN BAŞLAYACAK MI?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin bittiği oyuncu ekibine belirtildi. EDHO'nun bitmesinin ardından Oktay Kaynarca ve dizinin yönetmeni Onur Tan'dan veda açıklaması geldi. Ancak kanal tarafından henüz herhangi bir açıklama yapılmadı. EDHO'nun çekilen 200. bölümü ekibin kasasında yer alıyor. EDHO'nun başka bir kanalda yer alması ise henüz gündemde olan bir konu değil.

EDHO HAKKINDA

EDHO, 2015'ten beri ekranlarda olan dram ve aksiyon türündeki dizidir. EDHO'nun senaryosunu Raci Şaşmaz ve Bahadır Özdener kaleme aldı. Dizinin yönetmenliği ise Onur Tan, Zübeyr Şaşmaz ve Baran Özçaylan'a ait.

EDHO yeniden başlayacak mı? EDHO neden yok?

OKTAY KAYNARCA'DAN VEDA PAYLAŞIMI

EDHO'da hayat verdiği Hızır karakteri ile şöhretine şöhret katan Oktay Kaynarca şu ifadelerle ekranlara veda etti: "At sırtında dünyayı fethetmek kolaydır. Zor olan attan indiğinde fethettiğini yönetebilmektir' Cengiz Han.... Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın değerli izleyicisine; yayına başladığımız ilk günden itibaren hiç eksilmeyen ilginize, sevginize, bizi ailenizden birileri olarak görmenize, sorgusuz sualsiz yüreklerinize kazırcasına sahiplenmenize, son ana kadar devam etmesi için beslediğiniz umutlarınıza sonsuz teşekkür ederim.

Yedi yıl birlikte yol yürüdüğüm, birçok rekoru, başarıyı, mutluluğu, acıyı, sevinci birlikte yaşadığım 'EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ' ekibinin en büyüğünden en küçüğüne, emeği geçen bütün arkadaşlarıma; son dönem yaşanan bütün olumsuzluklara karşı duruş biçiminiz, etik tavrınız, iş disiplininiz ve yaşadıklarınıza rağmen sabrınız için yüreklerinizden öpüyorum. Ellerinize yüreklerinize sağlık. Bazen söz biter, yol biter, yolculuk biter ama her bitiş bir başlangıçtır. Hoşça kalın…"

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi Oktay Kaynarca
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