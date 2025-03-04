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Edin Dzeko ve Hajradinovic’e milli davet

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
04.03.2025 12:36
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Fenerbahçe’nin forveti Edin Dzeko ile Kasımpaşa’da forma giyen Haris Hajradinovic, Bosna Hersek’in 2026 Dünya Kupası elemelerinde oynayacağı maçların aday kadrosunda yer aldı.

Edin Dzeko ve Hajradinovic’e milli davet

Bosna Hersek, 2026 Dünya Kupası Elemeleri’nde 21 Mart’ta Romanya, 24 Mart’ta Güney Kıbrıs ile karşılaşacak. Bu müsabakalar öncesi Bosna Hersek Milli Takımı’nın aday kadrosu açıklandı. Fenerbahçe’nin deneyimli golcüsü Edin Dzeko ile Kasımpaşalı futbolcu Haris Hajradinovic de listede yer aldı.

Bosna Hersek Milli Takımı’nın aday kadrosunda şu isimler bulunuyor:

"Nikola Vasilj, Martin Zlomislic, Osman Hadzikic, Sead Kolasinac, Amar Dedic, Nihad Mujakic, Jusuf Gazibegovic, Nikola Katic, Adrian Leon Barisic, Ermin Bicakcic, Stjepan Radeljic, Tarik Muharemovic, Benjamin Tahirovic, Dario Saric, Ivan Sunjic, Haris Hajradinovic, Dzenic Burnic, Ivan Basic, Amar Memic, Samed Bazdar, Ermedin Demirovic, Edin Dzeko."

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fenerbahçe
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