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Edin Visca bombası! Bu sefer geliyor

15.11.2021 11:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Trabzonspor'da gündem Edin Visca... Başakşehir ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan yıldız futbolcu için bordo-mavililerin ısrarı sürüyor. Abdullah Avcı, daha önce 3 defa Trabzonspor'un kapısından dönen Boşnak yıldız bu sefer transferinin olumlu sonuçlanmasını istiyor. İşte detaylar...

Edin Visca bombası! Bu sefer geliyor
Edin Visca

Edin Visca

BOS Bosna Hersek
Yaş: 31 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: İstanbul Başakşehir
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Trabzonspor ezeli rakiplerine fark attığı sezonda kusursuz yolculuğunu sürdürmek istiyor. Çapraz bağları kopan ve sezonu kapatan Gervinho'nun yerine mutlaka bir kanat oyuncusu gelecek. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetime 3 isimden oluşan listesini verdi.

İlk sırada kariyerini Real Betis'te sürdüren Cristian Tello var 30 yaşındaki oyuncu için hem Real Betis ile hem de bonservisinin yüzde 25'ini elinde bulunduran Barcelona ile temaslar kısa süre içinde başlayacak. Ancak bordo-mavililer tek bir isme saplanıp kalmayacak.

AVANTAJLARI ÇOK

Karadeniz ekibinde Abdullah Avcı'nın çok istediği bir diğer oyuncu ise eski öğrencisi Edin Visca. Daha önce 3 defa Trabzonspor'un kapısından dönen Boşnak yıldız bu sefer transferinin olumlu sonuçlanmasını istiyor.Avcı'nın tecrübeli futbolcuda ısrar etmesinin ana nedeni adaptasyon sorunu yaşamayacak olması. 10 yıldır Süper Lig'de Başakşehir forması giyen 31 yaşındaki futbolcunun Türkiye'yi çok iyi tanıması bu aşamada önde tutuluyor. Listeye giren sürpriz isim ise Carlos Vela. Ünlü isim için nabız yoklanıyor.

BİTMEYEN SEVDA

Fırtına'nın gündemindeki Edin Visca sahada ne vereceği garanti bir isim. Skora sürekli şekilde etki etmesi de bordomavililer için onu cazip kılıyor. Geçen sezon sonunda kontratını 5 yıl uzatan Visca için Başakşehir'in isteyeceği bonservis bedeli tek sorun. Bu aşılırsa Visca gelecek.

BU SEZON NE YAPTI?

Edin Visca, Süper Lig'de bu sezon 12 karşılaşmada boy gösterdi. Son 2 maçta 2 defa ağları havalandırdı. 7 asistle de bu kategoride lider durumda.


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Anahtar Kelimeler:
Abdullah Avcı İstanbul Başakşehir Trabzonspor Edin Visca
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