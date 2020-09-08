Edin Visca, Bosna Hersek'e çare olamadı!

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup ikinci maçında Bosna Hersek ile Polonya karşı karşıya geldi. Zenica'daki Bilino Polje Stadı'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Polonya, 2-1'lik skorla kazandı.

Bosna Hersek, 24. dakikada Hajradinovic'in penaltı golüyle öne geçti. Polonya, 45. dakikada Kamil Grosicki'nin asisti ve Kamil Glik'in golüyle skoru eşitledi. Konuk ekip, Kamil Grosicki'nin 67'de gelen golüyle 3 puana uzandı.

Edin Visca, ikinci 45 dakikada oynasa da mağlubiyete engel olamadı.

Bu sonucun ardından Bosna, 1 puanla son sırada kaldı. Polonya ise 3 puana yükseldi.

Polonya, bir sonraki grup maçında İtalya'yı ağırlayacak. Bosna Hersek ise Kuzey İrlanda ile 8 Ekim'de EURO2020 elemelerinde karşılaşacak.



