Edirne Çevre Gönülleri Derneği’nden, ‘çeltik anızı’ yakılmalarına tepki

Edirne Çevre Gönüllüleri Derneği Yönetim Kurulu adına Ayten Eren, çeltik anızlarının yakılması ile ilgili açıklamalarda bulundu. Eren, anızların yakılarak, geleceğin yakıldığını belirtti.

Edirne Çevre Gönüllüleri Derneği Yönetim Kurulu adına Ayten Eren, çeltik anızı yakılmaları ile ilgili bir yazılı açıklama yaptı. Eren, “Çeltik anızı dışındaki hububatların günümüzde tarlada kalan kısımları çiftçilerimiz tarafından çeşitli biçimlerde kullanıldığı için zaten yakılmamaktadır. Sorunun yaygın olarak çeltik anızlarında yaşandığı görülüyor. Konu hakkında görüştüğümüz çiftçiler çeltik köklerinin başka türlü bertarafının mümkün olmadığını, yasak olan bir şeyi yapmaktan dolayı rahat olmadıklarını ama başka bir seçenek varsa tartışılması, konuşulması gerektiğini söylüyor” dedi.

Eren, “Çünkü konu, resmi kurumlar ve üreticiler arasında bir kaosa dönüşmüş olup çözüm bulunması gerekmektedir. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ve bölgemizdeki 3 üniversite, yaşanan bu soruna birlikte yapacakları çalışmalarla dünyadaki örnekleri ve bölgemiz koşullarında yakma dışındaki yöntemleri çalışmaya bir an önce başlamalıdırlar” diye konuştu.

Eren, anızların yakılarak, geleceğin yakıldığını dile getirerek, “Ayrıca alternatif, daha ucuz, zararsız, toprak işlemesiz, rejeneratif tarım yöntemleriyle çiftçilerimize rehberlik, maddi destek gibi çalışmaların da yapılması, muhatap kurumların çalışmaları arasına girmelidir. Bu amaçla bu kurumlara taleplerimizi ve sorularımızı içeren dilekçelerle Edirne Çevre Gönüllüleri Derneği olarak başvurularımızı yaptık. Anız yangınlarını bir daha görmeyelim, geleceğimizi yakmayalım, sağlıklı bir çevrede yaşamak hakkımızdır” dedi.

