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Edirne Emniyet Müdürlüğüne hibe edilen 21 ekip aracı hizmete alındı

23.05.2023 15:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne Emniyet Müdürlüğü için alınan 21 araç düzenlenen törenle hizmete alındı.

Edirne’de iş insanlarının desteğiyle alınan 21 ekip aracı, törenle Edirne Emniyet Müdürlüğüne hibe edildi. İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde yapılan törene, Edirne Valisi Kürşat Kırbıyık, İl Emniyet Müdürü Mustafa Alçalar, iş adamları ve emniyet personeli katıldı.

ÇALIŞMALARIN PERFORMANSLARI DAHA DA ARTACAK

Hizmete alınan araçlarla birlikte sahada gözlemlenebilir ölçüde performans artışı sağlanacağını belirten İl Emniyet Müdürü Mustafa Alçalar, “İl Emniyet Müdürlüğümüze kazandırılarak halkın hizmetine sunulan yeni araçlarla daha da güçlenerek sokaklarımızdaki devriye hizmetleri ve dolayısıyla sokaklardaki personel sayımız da artacak. Kentimizin huzuru, halkımızın güvenliği ve kamu düzeninin devamı için yürüttüğümüz çalışmalarda sahada gözlemlenebilir ölçüde performans artışı sağlayabileceğiz” açıklamasında bulundu.

ASAYİŞ OLAYLARINDA AZALMA YAŞANDI

Son dönemde asayiş olaylarında azalma yaşandığını ifade eden Vali Kürşat Kırbıyık da, İl Emniyet Müdürlüğü’nün ve İl Jandarma Komutanlığının sahada var güçleriyle mücadele ettiklerini belirterek, “Bunun birçok boyutu olmasına rağmen, gerek asayiş olayları, gerek terör olayları, gerek uyuşturucu ve diğer suçlarda son dönemde yüzümüzü güldürecek sonuçlar elde ediyoruz. Geçen yılın aynı dönemiyle kıyasladığımızda asayiş olaylarında azalma yaşandığını görüyoruz" dedi.
Konuşmaların ardından araçlar, dualar eşliğinde polis ekiplerine teslim edildi.

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