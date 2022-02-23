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Edirne Emniyetinin "kan bağışı" anonsu üzerine polis memurları kan vermeye koştu

23.02.2022 12:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne Emniyetinin "kan bağışı" anonsu üzerine polis memurları kan vermeye koştu

EDİRNE (AA) - Edirne Emniyet Müdürlüğü haber merkezinin "kan bağışı" anonsunu duyan polis memurları, kan vermeye koştu.

Türk Kızılay ve Edirne Emniyet Müdürlüğü işbirliğinde kan bağış kampanyası düzenlendi.

Emniyet Müdürlüğünün haber merkezinden "Emniyet Müdürlüğünde kan bağışı kampanyası başlatıldığı" anonsu yapıldı.

Müdürlük katlarında çalışanlar ve dış görevde olanlar anonsla birlikte kan bağışı alanına geldi. Emniyet mensupları ve bazı polis eşleri de kampanyaya katıldı.

Kampanyanın gün boyunca süreceği belirtildi.

Türk Kızılay Edirne Kan Bağışı Merkezi Doktoru Necdet Topçuoğlu, AA muhabirine Kovid-19 salgınının devam ettiğini söyledi.

Salgın döneminde kan ihtiyacının daha da artığını belirten Topçuoğlu, "Biz Türk Kızılay olarak Edirne ve bölgemizde kamu kurum ve kuruluşları ile devamlı işbirliği içerisindeyiz. Kan bağışında bulunmak isteyen vatandaşlarımız ve kurum çalışanlarıyla kan bağış faaliyetinde bulunuyoruz. Bu şekilde hastanelerin kan bağış ihtiyacını Türk Kızılay karşılamaktadır." dedi.

Türk polis teşkilatının da bir anonsla anında kampanyaya destek vermek için seferber olduğunu ifade eden Topçuoğlu, Emniyet Müdürü Mustafa Alçalar başta olmak üzere fedakar Türk polisine teşekkür ettiğini belirtti.

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