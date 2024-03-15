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  4. Edirne Eski Cami'de imamlar 6 asırdır hutbelere kılıçla çıkıyor

Edirne Eski Cami'de imamlar 6 asırdır hutbelere kılıçla çıkıyor

AA AA
15.03.2024 14:02
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Edirne'de vatandaşlar, ramazanın ilk cuma namazını kılmak için selatin camilerde yoğunluk oluşturdu.

Selimiye Camisi'nin restorasyonda olması nedeniyle kısıtlı bir alanda namaz kılan vatandaşlar, aynı safta buluşmanın sevinç ve huzurunu hissetti.

Diğer selatin camilerden Üç Şerefeli Cami'de de saflar doldu.

Yoğunluğun yaşandığı diğer bir selatin cami Eski Cami'de ise kılıçla hutbe geleneği ilk kez bu camiye gelenler için ilgi çekici oldu.

İmamların 6 asırdır cuma günleri kılıçla hutbe okuduğu camide minbere çıkan imam kılıcı yanına bıraktı, hutbeyi okudu.

Sağ eliyle havaya kaldırdığı kılıçla dua eden imam, ardından minberden inip kılıcı bırakarak cuma namazının farzını kıldırdı.

Eski Cami Müezzini Harun Kezer, AA muhabirine, Osmanlı mirası kılıçla hutbe geleneğini sürdürmenin ve Eski Cami'de görev yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Kezer, Osmanlı'dan bu yana bu geleneğin sürdürüldüğünü belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
Ramazan cami kılıç hutbe

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