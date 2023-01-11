YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Edirne
  4. Edirne kültür turizminde müzeleriyle öne çıkıyor

Edirne kültür turizminde müzeleriyle öne çıkıyor

11.01.2023 13:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Müze zengini kent" olarak anılan Edirne'de, 2022 yılında müze ziyaretçi sayısı önceki yıla oranla arttı.

Tescilli 1368 taşınmaz kültür varlığı, 894 sivil mimari örneğiyle "açık hava müzesi"ni andıran kent, son dönemde açılan müzeleriyle de kültür turizminde öne çıkıyor.

İlde, Türk ve İslam Eserleri, Edirne, Balkan Tarihi, Vakıf Eserleri, Fatih Sultan Mehmet, Necmi İğe Evi Etnografya, Edirne Kent, Hasan Ali Yücel Çocuk, Sultan 2. Bayezid Külliyesi Sağlık, Milli Mücadele ve Lozan, İlhan Koman Heykel ve Resim, Osman İnci, Uzunköprü Kent, Tarihte Kurulmuş Türk Devletleri, Osmanlı Padişahları, Padişah Çadırı, Balkanlarda Osmanlı Eserleri ve Doğa Tarihi müzeleri yer alıyor.

Yaz aylarında ziyaretçi sayısı artan 18 müze, yılın her günü turistleri misafir ediyor.

Önceki yıl 383 bin ziyaretçiyi ağırlayan müzeleri, geçen yıl yüzde 74 artışla 666 bin kişi ziyaret etti.

Müze sayısındaki artış, ildeki konaklama rakamlarını da olumlu etkiliyor.

Turizm işletme belgeli 29, yerel yönetim belgeli 124 olmak üzere 153 konaklama tesisinin olduğu, 9 bin yatak kapasitesine sahip Edirne'de, 2022 yılında 996 bin kişi konakladı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Edirne'deki sınır kapılarından geçen yıl Avrupa'ya 802 bin tır çıkış yaptıEdirne'deki sınır kapılarından geçen yıl Avrupa'ya 802 bin tır çıkış yaptı
Trafik kazasında ölen müzisyen Hakan Yelbiz'in cenazesi Mersin'de defnedildiTrafik kazasında ölen müzisyen Hakan Yelbiz'in cenazesi Mersin'de defnedildi
Söke’de Cezaevi için kitap bağış kampanyası başlatıldıSöke’de Cezaevi için kitap bağış kampanyası başlatıldı
Anahtar Kelimeler:
müze konaklama

Edirne Namaz Vakitleri 12 Ocak Perşembe

İmsak
07:01
Sabah
08:33
Öğle
13:27
İkindi
15:49
Akşam
18:11
Yatsı
19:37
Edirne ECZANELER
Edirne ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Kolay taşınıyor, her işi hallediyor! İşte tablet kullanmak için 8 sebep

Kolay taşınıyor, her işi hallediyor! İşte tablet kullanmak için 8 sebep

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Fırın ve ocak kullanmadan beş dakikada kolay ve lezzetli tarifler yapmanın sırrı...

Fırın ve ocak kullanmadan beş dakikada kolay ve lezzetli tarifler yapmanın sırrı...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.