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Edirne merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan şüphelilerden 1'i tutuklandı

29.06.2021 12:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan şüphelilerden 1'i tutuklandı

EDİRNE (AA) - Edirne merkezli 9 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 16 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sorgulanan 16 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Edirne Adliyesi'ne getirilen şüphelilerden A.A, tutuklandı. Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak itirafçı olan 15'i ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Bir hafta önce, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Edirne merkezli Ankara, İzmir, İstanbul, Eskişehir, Adıyaman, Şırnak, Kayseri ve Gaziantep'te operasyon düzenlenmiş, 16 şüpheli gözaltına alınmıştı.

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