Edirne merkezli FETÖ'nün "mahrem yapılanması" operasyonunda 4 zanlı yakalandı

EDİRNE (AA) - Edirne merkezli Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mahrem yapılanması"na yönelik operasyonda, aralarında vergi müfettişi ve avukatların da bulunduğu 4 şüpheli İstanbul'da gözaltına alındı.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında vergi müfettişi ve avukatların da aralarında olduğu 4 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda şüphelileri gözaltına alındı.

Zanlılar, işlemler için Edirne'ye getirildi.



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