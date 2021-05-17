Edirne Mimar Sinan Vakfı, İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırılarına tepki gösterdi

EDİRNE (AA) - Edirne Mimar Sinan Vakfı, İsrail'in Doğu Kudüs ve Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstererek, Türk Musevi Cemaati'nin de bu durum karşısında tepkisini ortaya koyması gerektiğini belirtti.

Vakfın Mütevelli Heyet Başkanı avukat Müjdat Kahve, yaptığı yazılı açıklamada, İslam'ın barış dini olduğunun altını çizdi.

İspanya'dan kaçan Musevilere Osmanlı'nın tereddütsüz kucak açtığını ifade eden Kahve, "İslam barış dinidir, dinimizde savaşın da bir hukuku vardır. Çocuk, kadın, din adamı, masumlar ve mabetlere dokunulamaz. Şanlı tarihimiz bunun örnekleriyle doludur. İspanya engizisyon zulmünden kaçan Yahudilere kucak açan ecdadımız sayesinde, Yahudiler 500 yıldır bu topraklarda barış içinde yaşamıştır." ifadelerini kullandı.

Edirne'de Vakıflar Genel Müdürlüğünce restore edilen Edirne Büyük Sinagogu'nda, Musevi vatandaşların rahatça ibadetlerini yapabildiklerini hatırlatan Kahve, şöyle devam etti:

"Büyük sinagog, bildiğiniz gibi çıkan yangın sonrasında yok olan havraların yerine, yine ecdadımız tarafından yapılmıştır. Daha yakın dönemde harap haldeki bu sinagog, devletimiz tarafından restore edilerek kullanıma açılmıştır. Her yıl Yahudi asıllı vatandaşlarımız burada serbestçe etkinlikler düzenlemektedir.