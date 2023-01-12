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Edirne Organize Sanayi Bölgesi yeni yatırımlar için genişletilecek

12.01.2023 09:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) yeni yatırımlar için genişletilmesi kararı alındı.

Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentteki istihdam alanlarını genişletmek için çalıştıklarını söyledi.

Edirne'nin tercihini sanayiden ziyade tarım ve turizmden yana kullanan bir şehir olduğunu vurgulayan Kırbıyık, sanayinin de tümden reddedilemeyeceğini kaydetti.

KEŞAN VE İPSALA OSB FAALİYETE GEÇECEK

Bölgedeki OSB'lerle ilgili bilgi veren Kırbıyık, şöyle konuştu:

"Keşan Gıda İhtisas OSB’nin artık tüm süreçleri tamamlandı. Şubat ayı içerisinde ihale edilecek. Orada çıkan maliyetler doğrultusunda yer tahsisi sürecimiz başlayacak. Yer tahsislerini yaparak yatırımcıların oradaki faaliyetlerini gerçekleştirmesini sağlayacağımız bir döneme giriyoruz.

İpsala OSB’de çok hızlı bir aksiyon alındı. Sanayi ve Teknoloji Bakanımızın onayıyla kuruluş aşaması gerçekleştirildi. Orada da altyapı projesi ve parselizasyon projeleri başlıyor. 2023 yılı sonunda doğru bu çalışmaları tamamlayacağımızı ve yavaş yavaş yer tahsisi işlemlerini gerçekleştireceğimizi düşünüyoruz."

EDİRNE OSB GENİŞLETİLECEK

Kırbıyık, Edirne OSB'nin genişletilerek alanının 2 bin 500 dönüme çıkartılacağını belirtti.

Bölgedeki tüm parsellerin dolduğunun altını çizen Kırbıyık, "Edirne OSB’de genişleme çalışmalarına başladık. Yaklaşık 1500 dönümlük bir alanda Edirne OSB’yi de genişletmek istiyoruz. Hali hazırda 42 parselimiz var ve hepsi tahsis edilmiş durumda. Yeni gelen yatırımcılara bizim tahsis edeceğimiz bir yer bulunmuyor. Bu nedenle genişleme kararı aldık bunla ilgili çalışmaları da sürdürüyoruz." dedi.

UZUNKÖPRÜ OSB SÜRECİ

Vali Kırbıyık, Uzunköprü'ye kurulması planlanan OSB ile çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Uzunköprü OSB'nin yıllardır şehrin gündeminde olduğunu hatırlatan Kırbıyık, şunları kaydetti:

"Şimdi Uzunköprü'de iyi bir birliktelik var, bu konuyu siyasi partilerin birlikteliğiyle gündelik siyasetinde dışına çıkartarak bir çalışma yürütüyorlar. Tabi yereli mutsuz eden hiçbir formülün uzun sürede başarılı olması mümkün değil. Kavacık'ta yaşayan vatandaşlarımızı mutsuz edecek bir formülle ilerlemenin mümkün olmadığını ben de değerlendiriyorum.

Kavacık'ta yaşayan vatandaşlarımızın taleplerinin dikkate alınacağı yeni bir proje çalışmasıyla bu işin sağlıklı bir şekilde yürüyebileceğini öngörüyoruz. Oradaki çalışmalarımızı da ticaret odamızın organizasyonunda Uzunköprü'nün tüm dinamikleriyle birlikte yürütüyoruz. Orada sonuç elde edilebilirse Uzunköprü de bir OSB'ye kavuşacak."

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Anahtar Kelimeler:
istihdam organize sanayi bölgesi

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