Edirne Sağlık Müdürü Yıldırım: "Kısıtlamalarla vaka sayısında yüzde 90'ın üzerinde bir düşüş sağladık"

EDİRNE (AA) - Edirne Sağlık Müdürü Dr. İshak Yıldırım, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele çalışmaları kapsamında alınan tedbirler ve sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte vaka sayısında ciddi oranda düşüş sağladıklarını bildirdi.

Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sonbahar ve kış mevsimiyle birlikte kentte Kovid-19 vaka sayısında artış görüldüğünü söyledi.

Bu kapsamda Edirne'ye 40'ar yoğun bakım yatağı, solunum cihazı ve monitör getirdiklerini anlatan Yıldırım, "Hastane, Sağlık Müdürlüğü, acil sağlık hizmetleri dahil tüm personeli katarak filyasyon ekip sayımızı iki katına çıkardık. Edirne'de kısıtlamalarla beraber vaka sayısında yüzde 90'ın üzerinde bir düşüş sağladık. Edirne Valisi Ekrem Canalp'in de desteğiyle filyasyon ekiplerinin araç sayısını artırdık." dedi.

Yıldırım, salgın tedbirlerine herkesin uyması gerektiğine işaret ederek, "Maskemizi takmazsak, sosyal mesafeye uymayıp, kişisel hijyen kurallarını uygulamazsak bir ay gibi kısa sürede sayılar tekrar artar. Bu, tüm dünya için geçerli. Sayılar düşük de olsa dikkat etmek lazım. Aşı olan vatandaşların da maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyması gerekiyor." diye konuştu.