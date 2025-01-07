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Edirne Sarayı'nın ihya çalışmaları sürüyor

AA AA
07.01.2025 11:22
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Temeli 2. Murat döneminde 1450'de atılan, Fatih Sultan Mehmet ve Kanuni Sultan Süleyman gibi padişahlara ev sahipliği yapan Edirne Sarayı'nın yeniden ayağa kaldırılması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Edirne Sarayı'nın ihya çalışmaları sürüyor

Milli Saraylar Başkanlığı tarafından yapılan ihya çalışmaları kapsamında restorasyon ekipleri, Cihannüma Kasrı ve ikinci avluyu çevreleyen sur duvarlarında önemli aşama kaydetti.

Ekipler, sarayın ihyası için hazırlanan 5 yıllık Master Plan çerçevesinde Arz Odası ve diğer yapılarda çalışmalarına devam ediyor.

Çalışmalar kapsamında su maksemi (suyun kollara ayrıldığı yer) ile namazgah ve çeşmesinin restorasyonunu geçen yıl tamamlanmıştı.

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, restorasyon çalışmaları süren alanda incelemede bulundu.

Sarayın ayağa kaldırılan yapılarını gezen Aksal, çalışmalarla ilgili Milli Saraylar Edirne Sorumlusu Mert Can Polat'tan bilgi aldı.

Aksal, tarihin eksik parçasının Edirne'de tamamlandığını belirtti.

Çalışmaların hızla sürdüğünü aktaran Aksal, şunları kaydetti:

"Aslına uygun şekilde ihya edilen Edirne Sarayı'nın ikinci avlusunu çevreleyen 7 metre yüksekliğindeki yaklaşık 400 metre sur, Cihannüma Kasrı ve padişahın kabul odası olan Arz Odasının ihyasıyla ilgili çalışmalarda önemli aşama kaydedildi. Edirne Sarayı'nın yeniden ayağa kaldırılmasına verdikleri destek için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, Milli Saraylar Başkanlığına, Kültür ve Turizm Bakanlığına ve tüm paydaş kurumlara teşekkür ediyorum."

EDİRNE SARAYI

Edirne Sarayı'nın 1450'de başlayan inşası 1475'te tamamlandı. Saray, 18. yüzyılın ikinci yarısından itibaren daha az kullanıldığından tahribata uğradı, 1752'deki büyük deprem ve 1776'daki yangınla harap oldu. 1827'de kısmi tamir gören yapı, 1829'da Edirne'yi işgal eden Rus güçleri tarafından ordugah olarak kullanıldı, en büyük zararı bu dönemde aldı.

Vali Hurşit Paşa ve Hacı İzzet Paşa zamanlarındaki tamirat döneminde birçok yapı kurtarıldı fakat 1876-1877 Rus Savaşı'nda işgal kuvvetlerinin şehre yaklaşması üzerine Babüssaade civarında yığılan cephane, düşman eline geçmemesi için patlatıldı. Edirne Sarayı'nın birçok yapısı da bu patlamayla yıkıldı.

Yaklaşık 100 civarında yapıdan oluştuğu düşünülen Edirne Sarayı'ndan bugüne Babüssaade (Ak Ağalar Kapısı), Adalet Kasrı, Matbahı Amire (mutfak), su maksemi, Av Köşkü, Namazgahlı Çeşme ve Kum Kasrı hamamının da dahil olduğu 11 eser ulaşabildi.

Pek çok üniversitenin uzun yıllar kurtarma kazıları yaptığı alan, ihya çalışmaları için 2022 yılında Milli Saraylar Başkanlığına devredilmişti.

Anahtar Kelimeler:
çalışma

Edirne Namaz Vakitleri 7 Ocak Salı

İmsak
07:01
Sabah
08:34
Öğle
13:25
İkindi
15:45
Akşam
18:06
Yatsı
19:33
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