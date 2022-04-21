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Edirne Ticaret Borsası

21.04.2022 14:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne Ticaret Borsası

EDİRNE (AA) - Edirne Ticaret Borsası'nda Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 5,418 liradan satıldı.

Borsada işlem gören tek ürün buğday oldu.

Salon satışlarında 30 işlemde 259,5 ton buğday, kilogramı en düşük 5,002 lira, en yüksek 5,418 liradan alıcı buldu.

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