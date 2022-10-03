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Edirne Ticaret Borsası başkanlığına Özay Öztürk yeniden seçildi

03.10.2022 18:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne Ticaret Borsası başkanlığına Özay Öztürk yeniden seçildi

Edirne Ticaret Borsası başkanlığına Özay Öztürk yeniden seçildi

EDİRNE (AA) - Edirne Ticaret Borsası (ETB) olağan genel kurulunda mevcut başkan Özay Öztürk yeniden başkanlığa seçildi.

Borsada yapılan seçimlerde mevcut başkan Öztürk ve Ümit Karanfil aday oldu.

Borsa üyeleri, kurum binasında gerçekleştirilen genel kurulda sandık başına gitti.

Öztürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, seçimlerin bir demokrasi şöleni şeklinde geçtiğini belirtti.

Seçimlere çok yoğun bir katılım olduğunu belirten Öztürk, "Demokratik bir ortamda seçimleri yaptık. Seçimlerin öncelikle borsamıza, Edirne'ye ve tüm ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Oy kullanan 332 üyenin 212 oyunu alan Öztürk, yeniden başkanlığa seçildi. Karanfil ise 119 oy aldı, 1 oy da geçersiz sayıldı.

Edirne Ticaret Borsası başkanlığına Özay Öztürk yeniden seçildi

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