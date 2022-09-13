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  4. Edirne Valiliğinden "düzensiz göçmen geçişi" iddialarına ilişkin açıklama:

Edirne Valiliğinden "düzensiz göçmen geçişi" iddialarına ilişkin açıklama:

13.09.2022 18:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Yapılan çok yönlü araştırmalarda iddiaların asılsız olduğu anlaşılmıştır"

EDİRNE (AA) - Edirne Valiliği, hudut hattında çekildiği iddia edilen düzensiz göçmenlere ilişkin görüntülerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, Yunanistan medyasında ve bazı sosyal medya hesaplarında sınırda düzensiz göçmen geçişine dair bazı paylaşımların yer aldığı belirtildi.

Yapılan çok yönlü araştırmalarda iddiaların gerçeği yansıtmadığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Göçmenlere karşı takınmış olduğu insanlık ve hukuk dışı tutum defalarca tespit edilmiş, kayıt altına alınmış ve zorla geri gönderilen göçmenlerin mülakatlarına yansımış olan Yunanistan'ın uluslararası kamuoyunu yanıltabilmek adına FETÖ'cü hesaplardan yapılan alçakça ve gerçekle örtüşmeyen paylaşımlara itibar ettiğini üzülerek takip etmekteyiz.

Bahse konu paylaşımlarda yer ve tarih bilgisi verilmediği gibi bölgedeki gözetleme sistemlerine ait kayıtların incelenmesi de dahil olmak üzere yapılan çok yönlü araştırmalarda iddiaların asılsız olduğu anlaşılmıştır. Ayrıca Yunanistan sınırında görev yapan hudut birliklerimizin envanterinde görüntülerde yer alan kamyonet tipi bir askeri araç da bulunmamaktadır.

Hudut birliklerimiz, kolluk kuvvetlerimiz ve Göç İdaresi Müdürlüğümüz tarafından sınırlarımızda düzensiz göçle mücadele konusunda gerekli tedbirler uluslararası hukuk normlarına uygun olarak titizlikle alınmaktadır."

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