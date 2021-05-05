YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Edirne
  4. Edirne Valiliğinden "Markete çocuklarıyla gidenlere ceza" paylaşımlarına ilişkin açıklama:

Edirne Valiliğinden "Markete çocuklarıyla gidenlere ceza" paylaşımlarına ilişkin açıklama:

05.05.2021 18:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Markete torununun motosikletiyle gelmek zorunda kalan yaşlı kadın ve torununa herhangi bir ceza verilmedi"

EDİRNE (AA) - Edirne Valiliği, bugün bazı sosyal medya platformlarında gündeme gelen, "Edirne’de markete çocuklarıyla gidenlere ceza" başlıklı paylaşımlara ilişkin açıklamada bulundu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bugün Edirne'de markete torununun motosikletiyle gelmek zorunda kalan yaşlı kadın ve torununa, herhangi bir cezanın verilmediği bildirildi.

Yaşlı kadının yürüyemediği için markete torununun motosikletiyle gelmek zorunda kaldığı vurgulanan açıklamada, "Belli mesafenin üzerinde yürüme sorunlarından dolayı markete torununun motosikleti ile gelmek zorunda kalan yaşlı annemiz ve torununa, görevli emniyet güçlerimiz tarafından tespit tutanağı tutulmuş ancak insani durum göz önünde bulundurularak herhangi bir ceza uygulanmamıştır." ifadeleri kullanıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İşte mutfağınızdaki mucize yardımcılar!İşte mutfağınızdaki mucize yardımcılar!
Saros Körfezi'nde yunuslar görüntülendiSaros Körfezi'nde yunuslar görüntülendi
Anahtar Kelimeler:
Ceza

Edirne Namaz Vakitleri 6 Mayıs Perşembe

İmsak
04:14
Sabah
05:57
Öğle
13:15
İkindi
17:09
Akşam
20:24
Yatsı
22:00

Edirne Nöbetçi Eczaneler 6 Mayıs Perşembe

Aytaç Eczanesi
Merkez
Özdemir Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Enez
Gün Eczanesi
Havsa
Çınar Eczanesi
Ipsala
Kanık Eczanesi
Kesan
Beyhan Eczanesi
Lalapasa
Tümünü Göster
Edirne ECZANELER
Edirne ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

İzmir'de durdurulan araçta uyuşturucu ve tabanca ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı

İzmir'de durdurulan araçta uyuşturucu ve tabanca ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Malatya'da bir kişi evinde ölü bulundu

Malatya'da bir kişi evinde ölü bulundu

Bursa'da 10 yıldır aynı mahalleye gelen leylek Yaren'in 3 yavrusu dünyaya gözlerini açtı

Bursa'da 10 yıldır aynı mahalleye gelen leylek Yaren'in 3 yavrusu dünyaya gözlerini açtı

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji, Dünya Dans Günü'nde öğrencilerini dansın büyük ustalarıyla buluşturdu

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji, Dünya Dans Günü'nde öğrencilerini dansın büyük ustalarıyla buluşturdu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.