Edirne'de 12 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde 12 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları O.B'nin UYAP sorgulamasında "hırsızlık" suçundan kesinleşmiş 12 yıl 10 ay hapis cezası bulunduğunu ve "evden hırsızlık" olayının şüphelisi olarak arandığını belirledi.

Emniyete götürülen hükümlü, işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca cezaevine gönderildi.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz