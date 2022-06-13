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Edirne'de 12 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

13.06.2022 15:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne'de 12 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde 12 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları O.B'nin UYAP sorgulamasında "hırsızlık" suçundan kesinleşmiş 12 yıl 10 ay hapis cezası bulunduğunu ve "evden hırsızlık" olayının şüphelisi olarak arandığını belirledi.

Emniyete götürülen hükümlü, işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca cezaevine gönderildi.

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