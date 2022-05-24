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Edirne'de 2 kilogram uyuşturucuyla yakalanan 2 zanlı gözaltına alındı

24.05.2022 09:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne'de 2 kilogram uyuşturucuyla yakalanan 2 zanlı gözaltına alındı

EDİRNE (AA) - Edirne'de taşıdıkları çöp poşetinde uyuşturucu ele geçirilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları çalışma ve fiziki takip sonrasında, Havsa ilçesi yakınlarında ellerindeki çöp poşetiyle stabilize yolda yürüyen şüpheliler C.B. ve S.Ö'yi durdurdu.

Kontrolde, çöp poşeti içerisinde 5 şeffaf poşete sarılmış 2 kilogram skunk ele geçirildi.

Uyuşturucuyu satmak için müşteri aradıkları belirlenen şüpheliler gözaltına alındı.

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