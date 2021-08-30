Edirne'de 2 tırın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de 2 tırın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Ahmet Çayır'ın kullandığı PB0727PT plakalı tır, Hamzabeyli Sınır Kapısı yakınlarında Bilgin Mustafa İdris yönetimindeki T1154EB plakalı tırla çarpıştı.

Kazada yaralanan İdris, 112 Acil Servis ekiplerince Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma ve polis ekiplerinin önlem aldığı bölgede trafik tek şeritten sağlandı.

Bu arada bazı tır sürücüleri, kaza nedeniyle Çayır ile tartıştı. Yapılan ölçümde Çayır 154 promil alkollü çıktı.

Tırın sürücüsü Çayır, gazetecilere, Bulgaristan'dan geldiğini belirterek, "Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan çıktım. Sol şeritten normal hızımla gidiyorum. Arkadaşta benzinliğe girmeye çalışıyordu. Aniden önüme kırınca bende vurdum. Hızımda normal. Olay bu yani. Bende biraz alkol çıktı. Bulgar parkında içtim yani yalan değil." diye konuştu.

