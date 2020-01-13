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  4. Edirne'de 320 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de 320 düzensiz göçmen yakalandı

EDİRNE HABERLERİ  | 13.01.2020 17:22 | Son Güncelleme

Edirne'de 320 düzensiz göçmen yakalandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 320 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı, 4'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı ve 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birlikleri ile polis ekipleri, sınırı geçmek isteyen gruplara yönelik çalışma yaptı.

Enez, Uzunköprü ve Meriç ilçeleri ile merkeze bağlı sınır köylerinde yapılan denetimlerde Cezayir, Afganistan, Irak, İran, Suriye, Pakistan ve Fas uyruklu 320 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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Denetim düzensiz göçmen Edirne İran Jandarma

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