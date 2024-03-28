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Edirne'de 9 düzensiz göçmen yakalandı

AA AA
28.03.2024 11:45
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Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 9 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne'de 9 düzensiz göçmen yakalandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Komando ekipleri, Lalapaşa'ya bağlı Hacılar köyü yakınlarında devriye faaliyeti esnasında şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada tespit edilen Mısır uyruklu 9 kişinin yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlendi.

Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı, kullandığı araca el konuldu.

Düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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