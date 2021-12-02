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Edirne'de 91 fırında haksız fiyat artışı tespit edildi

02.12.2021 11:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne'de 91 fırında haksız fiyat artışı tespit edildi

EDİRNE (AA) - Edirne Ticaret Müdürü Mahmut Altun, il genelinde 91 fırında haksız fiyat artışı tespit edildiğini bildirdi.

Altun, yaptığı yazılı açıklamada, bir basın toplantısında Edirne Ticaret Müdürlüğünü itham eden ifadeler kullanıldığını belirtti.

Toplantıda, İl Ticaret Müdürlüğünün ilgili odalarca verilen ekmek fiyat tarifelerini denetlemediğinin öne sürüldüğünü belirten Altun, "Bilindiği gibi 6 Kasım'da halk tipi ekmeğin kilogram fiyatı 7,14 lira iken ilimizdeki bütün fırıncılar eş zamanlı kilogramını 10,00 liradan satışa başlamaları nedeniyle valiliğimizin talimatları ile il müdürlüğümüz ve ilgili kurumlar müşterek haksız fiyat denetimi yapılmış bu kapsamda il genelinde 112 fırın denetlenmiş olup 91 fırında haksız fiyat artışı tespit edilmiştir." ifadelerini kullandı.

Bu konuda düzenlenen tutanakların haksız fiyat artışı yönünden Bakanlığın İç Ticaret Genel Müdürlüğüne, disiplin yönünden de işlem yapılmak üzere ilgili odalara bildirildiğini aktaran Altun, şunları kaydetti:

"İlgili odanın vermiş olduğu ekmek fiyat tarifesi denetimleri yine ilgili oda tarafından yapılması gerekirken bu hususta denetim yetkisi verilmemiş il müdürlüğümüzün yetkili olduğu yönünde yapmış olduğu açıklama ile kamuoyu yanıltılmıştır. Kaldı ki il müdürlüğümüzün belirtilen dönemde yapmış olduğu denetimi dahi tarife denetimi olarak açıklamışlardır. Bakanlığımız mevzuatında il müdürlüğümüzün ilgili odalarca belirlenen fiyat tarifelerini denetleme yönünde bir yetkisi bulunmaması nedeniyle bu denetimlerin ilgili odalarca yapılması kendi mevzuatları gereğidir."

Altun, 1 Ocak'tan bu yana 363 işyerinde 1795 üründe haksız fiyat artışı denetimi, 273 işyerinde 2543 üründe fiyat etiketi denetimi yapılarak, tespit edilen aykırılıklarla ilgili idari işlem başlatıldığını bildirdi.

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