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Edirne'de arızalanan tırından inen sürücü, başka bir tırın çarpması sonucu öldü

AA AA
03.12.2024 09:21
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Edirne'de arızalanan tırından aracına bakmak için inen sürücü, başka bir tırın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Edirne'de arızalanan tırından inen sürücü, başka bir tırın çarpması sonucu öldü

Polonya uyruklu Mieczyslaw Popowczak'ın sürücülüğünü yaptığı WRA 1162J plakalı tır, Hamzabeyli Sınır Kapısı yolunda Kayapa köyü yakınlarında arızalandı.

Tamirci çağıran ve tırından inen Popowczak'a, G.A'nın kullandığı 50 DN 437 plakalı tır çarptı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan Polonyalı sürücü, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Lalapaşa Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.

Diğer tır sürücüsü G.A, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Edirne'de arızalanan tırından inen sürücü, başka bir tırın çarpması sonucu öldü

Anahtar Kelimeler:
Hamzabeyli Sınır Kapısı kaza tır şöförü

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