YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Edirne
  4. Edirne'de askeri personel olduğunu söyleyerek dolandırıcılık yaptığı ileri sürülen zanlı tutuklandı

Edirne'de askeri personel olduğunu söyleyerek dolandırıcılık yaptığı ileri sürülen zanlı tutuklandı

09.10.2023 10:44 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne'de kendisini askeri personel olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Lalapaşa ve Süloğlu ilçelerinde kendisini askeri personel olarak tanıtarak bazı kişileri dolandırdığı ileri sürülen şüphelinin yakalanması amacıyla çalışma başlattı.

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri iki kişiyi dolandırarak ziynet eşyalarını aldığı öne sürülen A.K'yi yakaladı.

A.K'nin yapılan incelenmesinde "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama suçu"ndan hakkında 18 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Şüphelinin dolandırıcılık yaparak aldığı ziynet eşyaları, sahiplerine teslim edildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Adana’da bir haftada 161 ruhsatsız silah ele geçirildiAdana’da bir haftada 161 ruhsatsız silah ele geçirildi
Grafiti şenliğinde renkler konuştuGrafiti şenliğinde renkler konuştu
Söke’deki yangın kontrol altına alındıSöke’deki yangın kontrol altına alındı
Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık

Edirne Namaz Vakitleri 9 Ekim Pazartesi

İmsak
05:46
Sabah
07:12
Öğle
13:06
İkindi
16:16
Akşam
18:51
Yatsı
20:11

Edirne Nöbetçi Eczaneler 9 Ekim Pazartesi

Erkan eczanesi
Kesan
Beyhan eczanesi
Lalapasa
Öden eczanesi
Meric
Sözer eczanesi
Uzunkopru
Süloglu eczanesi
Suloglu
Kaya eczanesi
Merkez
Saglik eczanesi
Enez
Tümünü Göster
Edirne ECZANELER
Edirne ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Sosyal medya bu anne ile kızını konuşuyor! Kız kardeş zannediyorlar

Sosyal medya bu anne ile kızını konuşuyor! Kız kardeş zannediyorlar

Yarı fiyatına düştü! Tommy Hilfiger kartlıkta büyük fırsat

Yarı fiyatına düştü! Tommy Hilfiger kartlıkta büyük fırsat

Sevgilisinin mesajlarını yakaladı! Konuştuğu kişi kadın değilmiş...

Sevgilisinin mesajlarını yakaladı! Konuştuğu kişi kadın değilmiş...

Suyun rengi 1 günde değişti! Nedeni ise merak konusu oldu

Suyun rengi 1 günde değişti! Nedeni ise merak konusu oldu

Benzersiz tarz, yüksek kalite, ultra konfor! Camper kalitesiyle tanışın

Benzersiz tarz, yüksek kalite, ultra konfor! Camper kalitesiyle tanışın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.