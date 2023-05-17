Edirne'de baba ile oğlu bir saat arayla kalp krizi geçirerek öldü

Edirne'nin İpsala ilçesi Esetçe beldesinde art arda kalp krizi geçirerek vefat eden Keşanspor Kulübü futbolcusu 17 yaşındaki Enes Bülent ve babası Ramazan Bülent'in cenazeleri defnedildi.

Beldedeki tarlada dün babasıyla çalışan Enes Bülent, bir süre sonra dinlenmek için otomobile geçti. Baba Ramazan Bülent (47), aracına baktığında oğlunun hareketsiz olduğunu fark etti.

Keşan Devlet Hastanesine kaldırılan gencin kalp krizi geçirdiği belirlendi. Keşan Lisesi öğrencisi Enes Bülent, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Bir süre sonra kalp kriz geçirerek fenalaşan baba Ramazan Bülent de hastanede hayatını kaybetti.

Bir saat arayla vefat eden baba ve oğlu için öğle vakti evlerinin önünde cenaze namazı kılındı.

Helallik alınmasının ardından baba ve oğlunun cenazeleri, belde mezarlığında toprağa verildi.

Törene, gencin annesi Fatma, ağabeyi Görkem, kardeşi Ömer Bülent, Keşan Belediye Başkan Vekili ve Keşanspor Kulübü Başkanı Nehir Gergin, Belde Belediye Başkanı Cemal Deniz, İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Saz ve vatandaşlar katıldı.

Gergin, gazetecilere yaptığı açıklamada, spor camiasının çok üzgün olduğunu söyledi.

Oğlunun acısına dayamayan babanın da hayatını kaybettiğini belirten Gergin, "Bildiğimiz kadarıyla kalp krizi geçirip o da vefat etti. İki cenaze aynı anda çok üzücü. Hem spor camiasının hem bölgemizin başı sağ olsun. Geride kalanlara Allah sabırlar versin. Bu sene Enes için oynayacağız." diye konuştu.

