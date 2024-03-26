Edirne'de Balkan Şehitleri anıldı

Şükrü Paşa Anıtı'na çelenklerin sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Selimiye Camisi İmam Hatibi Yusuf Serenli'nin Kur'an-ı Kerim tilaveti ve İl Müftü Yardımcısı Adem Özsoy'un yaptırdığı duanın ardından, Edirne Valisi Yunus Sezer ve beraberindekiler şehitliğe karanfil bıraktı.

Tören, Edirne Halk Eğitimi Merkezi Mimar Kemaleddin Salonu'nda 1. Murat Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan programla devam etti.

Okul Müdürü Yakup Öz, yaptığı konuşmada, 26 Mart'ta Edirne'de silahsız ve masum insanların katledildiğini söyledi.

Edirne'de sadece geçmişin değil geleceğin de savunulduğunu belirten Öz, "Eğer Edirne'de Şükrü Paşa bu savunmayı o aziz şehitlerimize yapmamış olsaydı belki biz bugün bu topraklarda tutunamaz olacaktık. Onun için aziz şehitlerimize ne kadar minnet duysak azdır. Onlar her türlü baskıya, ıstıraba, çileye boyun eğmeyerek, direnerek var olma mücadelesi verdi. Edirne yaşadığı işgallerin derin izlerini silse de vefa duygusunu hiçbir zaman yitirmeyecektir." dedi.

Program öğrencilerin hazırladığı "Edirne Müdafi Mehmet Şükrü Paşa" dramatizasyonu ile sona erdi.

Öğrenciler programa katılanlara okulda çıkardıkları "Ülkü" adlı gazeteyi hediye etti.

Anma programlarına Vali Sezer, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, CHP Edirne Milletvekili Ediz Ün, Belediye Başkanı Recep Gürkan, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, İl Jandarma Komutanı Albay Hacı Ali Büber, Garnizon Komutan Yardımcısı Piyade Albay Murat Yetiş, gaziler, kurum müdürleri, siyasiler, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

