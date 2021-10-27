Edirne'de bariyerlere çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de bariyerlere çarpan aracın sürücüsü yaralandı.

Kentteki bir şantiyede çalıştığı öğrenilen Faruk Bozkurt'un kullandığı 07 NA 4442 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrası Edirne Otogarı bağlantı yolu sapağında bariyerlere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle çeşitli yerlerinden yaralanan Bozkurt olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahale yapılmasının ardından ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Aracın motor kısmında başlayan yangın büyümeden itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kullanılamaz hale gelen araç çekiciyle kaza yerinden kaldırıldı.



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