YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Edirne
  4. Edirne'de bariyerlere çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı

Edirne'de bariyerlere çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı

27.10.2021 16:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne'de bariyerlere çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de bariyerlere çarpan aracın sürücüsü yaralandı.

Kentteki bir şantiyede çalıştığı öğrenilen Faruk Bozkurt'un kullandığı 07 NA 4442 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrası Edirne Otogarı bağlantı yolu sapağında bariyerlere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle çeşitli yerlerinden yaralanan Bozkurt olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahale yapılmasının ardından ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Aracın motor kısmında başlayan yangın büyümeden itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kullanılamaz hale gelen araç çekiciyle kaza yerinden kaldırıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sular çekildi, ortaya çıkan görüntü kahretti! Telef oldularSular çekildi, ortaya çıkan görüntü kahretti! Telef oldular
PARTNER Danla Bilic'ten Yusuf Engin itirafı: Ağabey diyordum! Danla Bilic'ten Yusuf Engin itirafı: Ağabey diyordum!
Edirne'de müstakil ev, yangın sonucu kullanılamaz hale geldiEdirne'de müstakil ev, yangın sonucu kullanılamaz hale geldi
Anahtar Kelimeler:
polis

Edirne Namaz Vakitleri 27 Ekim Çarşamba

İmsak
06:06
Sabah
07:33
Öğle
13:03
İkindi
15:54
Akşam
18:23
Yatsı
19:44

Edirne Nöbetçi Eczaneler27 Ekim Çarşamba

Özdemir Eczanesi
Merkez
Trakya Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Enez
Yavuz Eczanesi
Havsa
Çınar Eczanesi
Ipsala
Serap Eczanesi
Kesan
Sevil Eczanesi
Lalapasa
Tümünü Göster
Edirne ECZANELER
Edirne ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Kars'ta televizyona gizlenmiş uyuşturucuyla ilgili 2 kişi tutuklandı

Kars'ta televizyona gizlenmiş uyuşturucuyla ilgili 2 kişi tutuklandı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İzmir'de muhtarlara seslendi:

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İzmir'de muhtarlara seslendi:

Bill Gates, Bodrum'u ziyaret etti

Bill Gates, Bodrum'u ziyaret etti

MKE Ankaragücü Somaspor maçının hazırlıklarına başladı

MKE Ankaragücü Somaspor maçının hazırlıklarına başladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.