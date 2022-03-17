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Edirne'de bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü öldü

17.03.2022 14:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne'de bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü öldü

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Uzunköprü Balaban Koru Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Alper Çelebi'nin (39) kullandığı 22 LT 333 plakalı otomobil, sanayi kavşağında bariyerlere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle araçta sıkışan sürücü olay yerinde yaşamını yitirdi.

Çelebi'nin cenazesi Keşan Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

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