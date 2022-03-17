Edirne'de bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü öldü

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Uzunköprü Balaban Koru Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Alper Çelebi'nin (39) kullandığı 22 LT 333 plakalı otomobil, sanayi kavşağında bariyerlere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle araçta sıkışan sürücü olay yerinde yaşamını yitirdi.

Çelebi'nin cenazesi Keşan Devlet Hastanesi morguna gönderildi.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz