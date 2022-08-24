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Edirne'de bekçilere biber gazı sıkan zanlı tutuklandı

24.08.2022 12:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne'de bekçilere biber gazı sıkan zanlı tutuklandı

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde kendisini yakalayan çarşı ve mahalle bekçilerine biber gazı sıkan hırsızlık zanlısı tutuklandı.

Hakkında 3 ayrı hırsızlık suçundan aranması bulunan C.K, Karanlıkdere Caddesi'nde çarşı ve mahalle bekçilerini görünce kaçmaya başladı.

Yaşanan kovalamaca sonucu yakalanan C.K, bekçilere biber gazı sıkarak yeniden kaçmaya çalıştı.

Gözaltına alınan C.K, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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