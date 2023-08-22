Edirne'de belediyenin "Cuma Pazarı" arsasını satışa çıkarmasına siyasilerden tepkiler sürüyor

Edirne Belediyesince, zücaciyeden tekstile, kozmetikten ev gereçlerine pek çok ürünün satıldığı Dilaverbey Mahallesi'nde yer alan Cuma Pazarı'nın 16 bin metrekarelik ticari alan statüsündeki arsası, 400 bin lira tahmini satış bedelli ihaleyle satışa çıkarıldı.

Yerli ve yabacı pek çok turisti alışveriş için kente çeken pazaryeriyle ilgili satış ilanı üzerine vatandaşlar, esnaf, siyasiler tepki gösterdi.

İYİ Parti Edirne Milletvekili Mehmet Akalın ve İYİ Parti Edirne İl Başkanı Alpay Alpagut Engin, düzenledikleri basın toplantısında, pazar yeri satışıyla ilgili tepkilerini dile getirdi.

Akalın, partisinin il başkanlığında yaptığı açıklamada, en başından beri bu satışa karşı olduklarını, satışın durdurulması gerektiğini belirtti.

İl Başkanı Engin de Edirne Belediyesi arazilerinin, Edirne halkının izni olmadan satılmasına karşı olduklarını söyledi.

Satılacak yerin Edirne halkının yanı sıra Edirne esnafına da çok büyük zarar vereceğini savunan Engin, "Rant belediyesi istemiyoruz. Sayın Recep Gürkan nasıl bir rant görmüştür ki binlerce esnafın ekmeğiyle oynayacak kadar gözleri kör olmuştur. Ya da Edirne Belediyesini iki dönemde nasıl bir borç batağına ve çıkmaza sokmuştur ki Edirne halkının ve çocuklarımızın geleceğini karartacak kadar gözleri kör olmuştur." dedi.

AK Parti İl Başkanı Belgin İba da yaptığı açıklamayla tepki göstermişti.

İba, Gürkan'ın geçen ay satışa çıkardığı 200 milyonluk taşınmazın ardından 400 milyon bedelle cuma pazar yerini satışa çıkardığına işaret ederek, "Yerel seçimlere yaklaştığımız şu günlerde, böyle apar topar ve vatandaşın sesini, fikrini yok sayarak yapılan bu satışların nedenini hemşerilerimiz merak ediyor." diye sormuştu.

GÜRKAN BASIN TOPLANTISI DÜZENLEDİ

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ise Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, satış hakkında açıklamalarda bulundu.

Gürkan, belediyelerin en büyük finans kaynaklarının imar planlarıyla ürettikleri arsalar olduğunu söyledi.

Satışa çıkarılan yerin imar planında ticaret alanı olarak geçtiğini anlatan Gürkan, "Pazar yeri satılamaz. Teknik olarak söylüyorum. İmar planında her yerin ne olduğu yazar. Orası ticaret parseli, üzerinde pazaryeri var. Pazar kurup, pazar kaldırmak belediyelerin yetkisindedir. Orası pejmürde bir alan. Haftada bir gün hizmet veriyor, artık sebze pazarı kurulmuyor zaten. Pazartesi günleri 20-30 tane stant açılıyor, artık insanlar gitmiyor." dedi.

"ŞEHRİN GELİŞMESİ BOYUTUYLA BAKIYORUZ"

Alanın Edirne'nin en kıymetli yerlerinden olduğunun doğru olduğunu dile getiren Gürkan, bu yeri daha kıymetli bir yer haline getirmek için uğraş verdiklerini ifade etti.

Satın alacakların kararı doğrultusunda bölgeye otel ya da iş merkezi yapılabileceğine işaret eden Gürkan, şöyle konuştu:

"Haftada bir gün açılan 400-500 pazarcı esnafının ki yüzde yetmişi Edirne dışından geliyor, kıyafet satıp para kazandığı bir yer olarak mı bırakalım? Bunun tercihini yapıyorum ben. Burası bir cazibe merkezi haline gelse, bütün bölgeyi pozitif etkilese, bu Edirne için kötü mü olur? Duruma sadece ticari bakmıyoruz ama bu arkadaşlar hayatları ticari geçtiği için sadece oradan bakıyorlar. Şehrin gelişmesi için bakıyoruz oraya."

Gürkan, satış kararı konusunda pazarın kooperatif başkanıyla da konuştuğunu, almak istemeleri halinde toplanıp alabileceklerini ifade ettiğini aktardı.

Edirnelinin hakkını koruma çabasında olduğunu kaydeden Gürkan, "Bizim kooperatife kira karşılığı verdiğimiz tezgahları esnaf kendi arasında 750 bin, 1 milyona devrediyor. Belediyenin arsası üzerinden sen bu paraları kazanacaksın, belediyeye ayda 50 bin lira kira vereceksin. Edirne'nin hakkı bu. Ben Edirnelilerin hakkını koruyorum. Kimse kusura bakmasın. Bu gelen arkadaşların yüzde 70'i Edirne esnafı değil. Edirne esnafı olsa canım feda, gözümü yumarım. Burada bir rant var. Ben bu rantı Edirne halkı için kullanacağım." değerlendirmesinde bulundu.

Gürkan, satışa çıkarılan alanla ilgili kendisini eleştirenlere de tepki gösterdi.

