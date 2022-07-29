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Edirne'de bir araçta 9 kilo 120 gram kokain ele geçirildi

29.07.2022 09:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne'de bir araçta 9 kilo 120 gram kokain ele geçirildi

Edirne'de bir araçta 9 kilo 120 gram kokain ele geçirildi

EDİRNE (AA) - Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda düzenlenen operasyonda bir araçta 9 kilo 120 gram kokain ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, G.N.H'nin Bulgaristan'dan Türkiye'ye uyuşturucu getireceği bilgisine ulaştı.

Şüphelinin kullandığı araç, yurda giriş yaptığı Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda durduruldu.

Hamzabeyli Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği personeliyle araçta yapılan aramada, sürücü koltuğunun altına gizlenmiş 9 kilo 120 gram kokain ele geçirildi.

Sürücü G.N.H. gözaltına alındı.

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