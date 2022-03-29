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Edirne'de bir bakkaldan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 kişi tutuklandı

29.03.2022 19:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne'de bir bakkaldan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 kişi tutuklandı

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde bir bakkaldan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Mustafa Kemal Paşa Mahallesi İlyas Bey Caddesi'nde bir bakkaldan hırsızlık yapıldığı bilgisi üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Ekipler, hırsızlık şüphelileri B.K, M.C.K ve C.O'yu gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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