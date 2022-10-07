Edirne'de bir evde tarihi nitelikte 3 bin 183 obje ele geçirildi

EDİRNE (AA) - Edirne'de evinde tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 3 bin 183 obje ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kültür ve tabiat varlığı kaçakçılığı ile mücadele faaliyetleri kapsamında Uzunköprü ilçesinde bir evde arama yaptı.

Mescit Mahallesi'ndeki ikamette Bizans ve Roma dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 3 bin 130 bronz sikke, 2 mızrak ucu, 39 ok ucu, 3 yüzük, 2 minyatür heykel, 4 obje, broş, mühür ve kolye ile 30 tabanca mermisi bulundu.

Operasyonda bir zanlı gözaltına alındı.​​​​​​​

