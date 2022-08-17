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Edirne'de bir tırda 15 kilo 250 gram kokain ele geçirildi

17.08.2022 10:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne'de bir tırda 15 kilo 250 gram kokain ele geçirildi

Edirne'de bir tırda 15 kilo 250 gram kokain ele geçirildi

EDİRNE (AA) - Kapıkule Sınır Kapısı'nda düzenlenen operasyonda bir tırda 15 kilo 250 gram kokain ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, durumundan şüphelendikleri Y.Y. idaresindeki tırda Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin yardımıyla arama yaptı.

Aramada stepne içerisine gizlenmiş 15 kilo 250 gram kokain ele geçirildi.

Sürücü Y.Y. gözaltına alındı.

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