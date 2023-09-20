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Edirne'de bitkin halde bulunan ebabil tedavi edilerek doğaya salınacak

20.09.2023 12:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne'de bitkin bulunan ebabil tedavi altına alındı.

Esnaf Mustafa Semerci, kent merkezinde bir arkadaşının bitkin halde çalılıklar içinde bulduğu kuşu alarak evine götürdü.

İki gün boyunca kuşa yem ve su veren Semerci, kartondan yuva yaparak tedavi etmeye çalıştı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü (DKMP) yetkilileriyle iletişime geçen Semerci, kuşu tedavisinin yapılması için yetkililere teslim etti.

Semerci, AA muhabirine, kuşu bulduktan sonra internette araştırma yaptığını ve türünün ebabil olduğunu öğrendiğini belirtti.

Ebabili 2 gün boyunca evinde yem ve su verip tedavi etmeye çalıştığını anlatan Semerci, şunları kaydetti:

"Arkadaşım çalılıkların yanından geçerken bu kuşu görmüş, etrafına kediler toplanmıştı. Kedilerden kurtardığı kuşun ebabil olduğunu bilmiyordu. Kuşu alıp bana getirdi. Ben de önce tanıyamadım sonra internetten baktığımda kuşun cinsinin ebabil olduğunu anladım. İki gündür ona sahip çıkmaya çalışıyorum. Bu kuşa bakmak zahmetli. DKMP'ye teslim ettiğimiz kuşu tedavisi sonrası özgürlüğüne kavuşturacağız."

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Anahtar Kelimeler:
Ebabil doğa koruma ve milli parklar

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