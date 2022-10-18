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Edirne'de biyolog kadın "Genç Çiftçi" desteğiyle arıcılık yapıyor

18.10.2022 11:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Köyünde ürettiği balı ve çoğalttığı arıları satan biyolog kadın ailesine destek oluyor - Genç Çiftçi Projesi'nden yararlanan Emine Aydın: - "Kadınlarımız istedikleri işi yapılabilirler. Devlet bu konuda ciddi destekler veriyor"

EDİRNE (AA) - CİHAN DEMİRCİ - Edirne'de, Tarım ve Orman Bakanlığının başlattığı Genç Çiftçi Projesi desteğiyle arıcılık yapmaya başlayan Emine Aydın, ürettiği balı ve çoğalttığı arıları satarak aile ekonomisine katkıda bulunuyor.

Trakya Üniversitesi Biyoloji bölümündin mezun olup entomoloji alanında yüksek lisansını tamamlayan bir çocuk annesi Aydın, 6 yıl önce Genç Çiftçi Projesi'ne başvurdu.

Aydın, kırsalda genç nüfusun istihdamına katkı sağlanması amacıyla başlatılan projeden aldığı desteğin ardından Havsa ilçesine bağlı Hasköy köyündeki arazilerinde arıcılığa başladı.

Kısa sürede işi öğrenen biyolog Emine Aydın, hem bal üretimini hem de arı sayısını artırdı.

Mevsimsel etkilere bağlı olarak yıllık 500-600 kilogram bal üreten Aydın, bal ve arı kolonisi satarak aile ekonomisine destek oluyor.

- "Çalışma arkadaşlarım"

Aydın, AA muhabirine, projeden aldığı destekle 60 kovanla arıcılığa başladığını söyledi.

Arılarına gözü gibi baktığını belirten Aydın, "Arılar benim çalışma arkadaşlarım. İşin büyük kısmını da onlar yapıyor, ben onlara yardımcı oluyorum." dedi.

Stressiz ve sakin ortamda arılarının daha fazla bal ürettiğini fark ettiğini dile getiren Aydın, yurdun çeşitli yerlerinden gelen bal ve arı kolonisi siparişlerini karşılamaya çalıştığını ifade etti.

Evine 500 metre uzaklıkta konuşlandırdığı kovanlarının yanına ATV ile gittiğini anlatan Aydın, "Köyde yaşayanlar bana alıştılar. Özellikle yaşlı amcalar ATV ile bu işi yapıyor olmamı, çalışıyor olmamı seviyorlar. Tarlada traktörle çalışan amcalarla karşılaşıyorum bazen, bana yol veriyorlar. Onların desteklerini hissediyorum." dedi.

- "Devlet bu konuda ciddi destekler veriyor"

Aydın, Genç Çiftçi Projesi ile köylerde yaşayan birçok kadının girişimcilik hayalini gerçekleştirdiğini vurguladı.

Proje desteği sayesinde hayalini gerçekleştirdiğini belirten Aydın, "Tavuk yetiştirme, yumurta üretimi, sebze yetiştirme, seracılık gibi farklı alanlarda da üretim yapılabilir. Kadınlarımız istedikleri işi yapılabilirler. Devlet bu konuda ciddi destekler veriyor." diye konuştu.

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Hasköy Tarım ve Orman Bakanlığı Genç Çiftçi Projesi emine aydın

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