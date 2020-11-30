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Edirne'de boşanma aşamasındaki eşini silahla vurarak öldüren kişi intihar girişiminde bulundu

EDİRNE HABERLERİ  | 30.11.2020 19:47 | Son Güncelleme

Edirne'de boşanma aşamasındaki eşini silahla vurarak öldüren kişi intihar girişiminde bulundu

EDİRNE (AA) - Edirne'de bir kişi, boşanma aşamasındaki eşini silahla vurarak öldürdü.

Alınan bilgiye göre M.E.K. Şükrüpaşa Mahallesi'ndeki bir markette kasiyerlik yapan boşanma aşamasındaki eşi N.K'nin yanına gitti.

Burada önce av tüfeği ile etrafa rastgele ateş açan M.E.K. ardından eşini silahla vurdu. Ağır yaralanan N.K. olay yerinde hayatını kaybetti.

Ardından market dışına çıkan zanlı, silahla intihar girişiminde bulundu. Ağır yaralanan zanlı, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ve Edirne Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt da olay yerine gelerek bilgi aldı.

Çiftin boşanma davası olduğu, duruşmanın yarın görüleceği öğrenildi.

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