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Edirne'de boşanma aşamasındaki eşini tehdit ettiği iddia edilen kişi tutuklandı

03.08.2022 16:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne'de boşanma aşamasındaki eşini tehdit ettiği iddia edilen kişi tutuklandı

Edirne'de boşanma aşamasındaki eşini tehdit ettiği iddia edilen kişi tutuklandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de, boşanma aşamasındaki eşini tehdit ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Keşan ilçesinde yaşayan G.D, durakta minibüs bekleyen boşanma sürecindeki eşinin annesi N.C'ye, kızını silahla vuracağı tehdidinde bulundu.

N.C. polis merkezine giderek G.D. hakkında şikayetçi oldu.

Edirne'de yakalanan şüpheli Keşan'a getirildi. Gözaltına alınan G.D, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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