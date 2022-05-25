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Edirne'de Bulgaristan "Harfler Bayramı" dolayısıyla etkinlik düzenlendi

25.05.2022 13:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne'de Bulgaristan "Harfler Bayramı" dolayısıyla etkinlik düzenlendi

EDİRNE (AA) - Bulgaristan'ın Edirne Başkonsolosu tarafından "Harfler Bayramı" olarak da bilinen Bulgaristan Alfabesi, Kültür, Edebiyat Bayramı ile Aziz Kiril - Metodiy Günü kutlamaları kapsamında davet verildi.

Başkonsolos Borislav Dimitrov, bir davet bahçesinde düzenlenen programda, böyle önemli bir günde birlikte olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bugün Bulgaristan tarihindeki en eski ve en kıymetli ulusal bayramlardan biri olan Bulgaristan Alfabesi, Kültür, Edebiyat Bayramı ile Aziz Kiril ve Metodiy Günü'nü kutladıklarını vurgulayan Dimitrov "Bugünün anlam ve önemi de herkes için özel bir yer taşımaktadır. Çünkü insan öğrendiği ilk harfle, yazdığı ilk kelimeyle, okuduğu ilk kitapla gelişmeye başlar ve ardından kariyer ve yaşam yolunda gelişimine devam eder." dedi.

Slav alfabesi olarak bilinen "glagolitik" alfabeyi geliştiren ve yayan, Kiril ve Metodiy kardeşlerin daha sonra dini kitapları çevirdiğini ifade eden Dimitrov, iki kardeşin edebiyatın yayılmasına büyük katkı sağladıklarını söyledi.

Konuşmanın ardından Bulgaristan'dan gelen halk oyunları ekipleri ve öğrenciler çeşitli gösteriler sundu.

Etkinliğe, Edirne Vali Yardımcısı Yusuf Güler, Belediye Başkanı Recep Gürkan, İl Emniyet Müdürü Mustafa Alçalar, Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Hamdi Zafer, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Recep Zıpkınkurt, Bulgaristan Trakya Birliği Başkan Yardımcısı Krasnodar Belamorski, Haskovo Trakya Derneği Başkanı Kiril Sardzhev, belediye başkanları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

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