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Edirne’de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

06.07.2022 17:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne’de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

EDİRNE (AA) - Edirne’nin Lalapaşa ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Bulgaristan sınırına yakın Ömeroba ve Süleymandanişment köyleri arasında ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Edirne Orman Bölge Müdürlüğü, Edirne ve Lalapaşa belediye itfaiyeleri, AFAD ekipleri sevk edildi.

Yangına, 2 helikopter ile havadan, tanker, 2 dozer, 6 arazöz ile de karadan müdahale ediliyor.

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