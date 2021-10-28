Edirne'de Cumhuriyet Bayramı konserle kutlandı

EDİRNE (AA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel konser verdi.

Topluluğun Türkocağı Caddesi'ndeki binasının girişine dev Türk bayrağı asıldı.

Konseri dinlemeye gelen müzikseverlere de Türk bayrakları dağıtıldı.

Yıldıray Öztürk'ün sanat yönetmenliğindeki konserde kahramanlık şarkıları, türküleri icra edildi, marşlar seslendirildi.

Topluluk Müdürü Gökçe Bahar Bahçe, AA muhabirine, bayrama özel konser verdiklerini belirterek, "Bu konser bizim için özel konserlerden bir tanesi. Koromuzu binamızın girişinden konser salonuna kadar donattık. Edirne'de Atatürk'ün ziyaret ettiği noktalardan birisi olan Türkocağı binası devlet korosu. Atatürk yolu şeklinde ışıklandırma ve fotoğraflarla konser salonuna doğru konsept hazırladık. Bu akşam güzel bir akşam oldu ve Cumhuriyet coşkusunu hep birlikte yaşadık." diye konuştu.

Konseri İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, İl Halk Eğitim Merkezi Müdürü Şeref Uz ve müzikseverler dinledi.

