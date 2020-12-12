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Edirne'de denetlemeden kaçan alkollü sürücü motosikletli kuryeye çarptı

EDİRNE HABERLERİ  | 12.12.2020 00:44 | Son Güncelleme

Kuryenin yaralanmasına neden olan sürücüye 8 bin 384 lira ceza uygulandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de denetim yapan bekçilerden kaçarken motosikletli kuryeye çarpan alkollü sürücüye 8 bin 384 lira ceza uygulandı.

Sokağa çıkış kısıtlaması kapsamında Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentin pek çok noktasında uygulama gerçekleştirdi.

İlhami Ertem Caddesi'nde denetim yapan bekçilerden kaçmak isteyen 22 DC 952 plakalı aracın sürücüsü, ara sokağa girmek için caddede geri manevra yaparken arkadan gelen motosikletli kuryeye çarptı.

Yaralanan kurye Mustafa Başpınar, sağlık ekiplerince Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaçmaya çalışan sürücü, polis ekiplerince birkaç sokak ötede aracı durdurularak yakalandı. Otomobil sürücüsü A.D'nin 1.84 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Daha önce alkollü araç kullanmak suçundan ehliyetine 2 kez el konulduğu belirlenen sürücüye, "ehliyetsiz araç kullanmak, 3. kez alkollü araç kullanmak, kaza yerini terk etmek ve sokağa çıkma kısıtlaması ihlali" suçlarından 8 bin 384 lira para cezası uygulandı.

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