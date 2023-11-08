Edirne’de depoda çıkan yangın söndürüldü

Yangın, Edirne Kırklareli istikameti E-5 Karayolu üzerinde bulunan bir depoda yangın meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde bir depoda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Depoda dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Çıkan yangın sonucu depoda maddi hasar oluştu.

Jandarma ekipleri yangının çıkış sebebi ile ilgili inceleme başlattı.

