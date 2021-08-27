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Edirne'de devrilen çimento yüklü tırın sürücüsü yaralandı

27.08.2021 12:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne'de devrilen çimento yüklü tırın sürücüsü yaralandı

EDİRNE (AA) - Edirne’de şarampole devrilen çimento yüklü tırın sürücüsü yaralandı.

Ş.T. idaresindeki 77 BG 386 plakalı çimento yüklü tır, Lalapaşa - Edirne kara yolunun Hasanağa mevkisinde şarampole devrildi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

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