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Edirne'de devrilen hafriyat yüklü kamyonun sürücüsü yaralandı

22.11.2021 09:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne'de devrilen hafriyat yüklü kamyonun sürücüsü yaralandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de hafriyat yüklü kamyonun devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Y.T. idaresindeki 42 GF 349 plakalı hafriyat yüklü kamyon, Kırklareli kavşağında devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü, ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

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