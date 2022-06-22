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Edirne'de doktorlar "akıllı gözlük" yardımıyla uzaktan destekle kalp pili taktı

22.06.2022 14:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Servet Altay: - "Teknisyen arkadaşımız, kameralı gözlüğü takıyor, merkezdeki firma temsilcisi bunu görüyor ve ayarlamayı bizim arkadaş firma temsilcisinin gözüyle yapmış oluyor. Onlar buraya gelmeden bu işi yapıyoruz" - "Haftanın her günü bu işi yapabiliyoruz, ulaşım problemi olmuyor, hastayı uzun süre yatırmamış oluyoruz"

EDİRNE (AA) - GÖKHAN ZOBAR - Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde "akıllı gözlük"le uzaktan cihaz kontrolü yapılarak kalp pili takma işlemi başarıyla gerçekleştirildi.

Kardiyoloji Ana Bilim Dalı öğretim üyeleri, kalp pili takacakları hastanın operasyonuna yeni deneyecekleri yöntem için bu kez, yüksek çözünürlüklü görüntü aktarabilme ve iletişim kurulan merkezden sesi iletebilme özelliği olan "akıllı gözlüğü" takan sağlık teknisyeniyle girdi.

Sağlık teknisyeni, kamera ve kulaklıklı "akıllı gözlük" sayesinde kalp pili firması çalışanına uzaktan bağlanıp görüntü aktardı.

İstanbul'daki firma yetkilisi, kendisine iletilen görüntü çerçevesinde kalp pilindeki ayarların nasıl yapılacağını operasyonda hazır bulunan sağlık teknisyenine anlattı.

Kalp pilinin gerekli ayarlaması, İstanbul'daki firma temsilcisinin yönlendirmesiyle Edirne'deki ameliyathanede gerçekleştirildi.

Daha önceki kalp pili operasyonlarına firma teknisyenleri İstanbul'dan gelip operasyona katılırken, başarıyla gerçekleştirilen bu yöntem sayesinde hem zaman hem de ekonomik yönden tasarruf sağlanmış oldu.

- "Ulaşıma bağlı olan engeller ortadan kalktı"

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Servet Altay, AA muhabirine, önceden haftanın belli günleri gerçekleştirebildikleri operasyonu uzaktan bağlanma yöntemiyle ihtiyaç duyulan her an yapılabileceğini söyledi.

Firma teknisyeninin operasyona uzaktan bağlandığını belirten Altay, şunları kaydetti:

"Bu operasyon Türkiye'de ilk kez Trakya Üniversitesinde gerçekleştirilmiş oldu. Biz pil işlemlerini yaparken firma teknisyenlerinin desteğine ihtiyaç duyuyorduk. İşlemleri hocalarımız yapıyor ama ayarlamalarını teknisyen arkadaşlar yapıyor. Kar yağdığında ya da herhangi bir ulaşım problemi olduğunda teknisyenler gelemiyor, acil işlemleri bekletmek zorunda kalabiliyorduk. Bizim kendi teknisyen arkadaşımız, kameralı gözlüğü takıyor, merkezdeki firma temsilcisi bunu görüyor ve ayarlamayı bizim arkadaş firma temsilcisinin gözüyle yapmış oluyor. Onlar buraya gelmeden bu işi yapıyoruz. Haftanın her günü bu işi yapabiliyoruz, ulaşım problemi olmuyor, hastayı uzun süre yatırmamış oluyoruz. Ulaşımla ilgili tüm sıkıntılar ortadan kalkmış oluyor. 2 işlem yapıldı ve başarılı oldu."

Dr. Öğretim Üyesi Murat Gök ise kalp yetmezliği ve ritim bozukluğu olan hastaya kalp pili takılarak 3 odacıklı kalp pili implantasyonu yaptıklarını ifade etti.

Yeni uygulama sayesinde istenen her an firma teknisyeninden uzaktan destekle operasyon yapabildiklerini anlatan Gök, hastaların işlemlerinin hızlı ve yatış sürelerinin kısalmasına önemli katkı sağlayacağını dile getirdi.

Dr. Öğretim Üyesi Gökay Taylan da bu yöntemle firma teknisyeninin hastaneye gelmesine gerek kalmadan gerekli ayarlamaların yapılabildiğini söyledi.

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