Edirne'de düğünde silahından çıkan kurşunla bir kişiyi yaralayan muhtar tutuklandı

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde düğünde silahının ateş alması sonucu bir kişiyi yaralayan köy muhtarı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Türkmen köyündeki düğüne katılan muhtar H.Y'nin yanlışlıkla ateş alan silahından çıkan kurşun düğündeki T.K'nin bacağına isabet etti.

Yaralanan T.K, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

T.K'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma tarafından gözaltına alınan H.Y, işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.



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